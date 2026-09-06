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Царьград

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МЖД организовала автобусы после ДТП с поездом во Владимирской области

МЖД организовала автобусы после ДТП с поездом во Владимирской области

Из-за временного прекращения движения поездов на участке Орехово - Александров, вызванного столкновением с грузовиком во Владимирской области, Московская железная дорога организовала автобусы для перевозки пассажиров.

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