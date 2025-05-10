Донован Митчелл стал вторым игроком в истории «Кливленда» с двумя подряд 40-очковыми матчами плей-офф

Во втором матче серии против «Индианы» Митчелл набрал 48 очков, сегодня – 43. Также он присоединился к таким игрокам, как Джейсон Тейтум, Кевин Дюрэнт и Майкл Джордан, став одним из тех, кто за последние 50 лет набрал не менее 90 очков и 25 реализованных штрафных бросков за 2 игры плей-офф подряд.