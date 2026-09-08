Губернатор обсудил поддержку социальных предпринимателей в Туле

Союз тесно сотрудничает с региональным Центром «Мой бизнес». Это позволяет проводить социально значимые мероприятия - тематические форумы, межрегиональные слеты и бизнес-миссии, которые объединяют предпринимателей, экспертов и представителей органов власти для совместной выработки решений актуальных социальных проблем.
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