Перспектива уголовной ответственности побудила петербуржца выплатить алименты

Задолженность составила 380 тысяч рублей Приставы взыскали 380 тысяч рублей в пользу двух несовершеннолетних детей: 34-летний отец выплатил долг в кратчайшие сроки, чтобы избежать уголовной ответственности, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петебургу.