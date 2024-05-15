Перспектива уголовной ответственности побудила петербуржца выплатить алименты

Задолженность составила 380 тысяч рублей Приставы взыскали 380 тысяч рублей в пользу двух несовершеннолетних детей: 34-летний отец выплатил долг в кратчайшие сроки, чтобы избежать уголовной ответственности, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петебургу.
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