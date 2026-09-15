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Смоленск 2.0

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Скончался смоленский учёный, педагог, изобретатель Юрий Троицкий

Скончался смоленский учёный, педагог, изобретатель Юрий Троицкий

Более полувека его деятельность была связана с филиалом столичного энергоинститута в Смоленске На 91-м году жизни скончался выдающийся учёный, педагог, изобретатель из Смоленска Юрий Троицкий.

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