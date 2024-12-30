США заинтересовались покупкой остатков «Северного потока»

Уцелевшая нитка газопровода «Северный поток» привлекает все больше внимания по всему миру. Близится скорое разрешение ситуации с банкротством оператора подводной магистрали и выставлением ее на продажу, поэтому несколько инвесторов проявили свою заинтересованность в покупке.