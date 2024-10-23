Лукашенко: в Белоруссии нет проблем с квадроберами и чайлдфри

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в среду, 23 октября, как обстоят дела в его государстве с квадробингом — движением и неформальным видом спорта, приверженцы которого имитируют движения животных .
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