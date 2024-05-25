Россиянам назвали три причины для получения компенсации за продукты магазине

Потребители не всегда довольны качеством приобретаемых продуктов в магазине. Существует несколько ситуаций, при которых покупатель по закону может потребовать денежную компенсацию, их перечислила юрист Ирина Сивакова в Telegram-канале.
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