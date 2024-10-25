Губернатор Шапша: Родители-мигранты через переводчиков отказываются учить в наших школах русский язык Фото: Царьград Мигранты без стеснения отказываются учить русский язык и учить ему своих детей в школах, о чём завили через переводчика.
"Резиновые квартиры" можно закрыть уже сегодня: Губернатор Шапша дал рецепт
Комментарии
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Андрей
А вы предлагаете опять "железный занавес", только с той стороны? Или все-таки лучше принять закон о порядке пребывания трудовых мигрантов на территории РФ?
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6 час.
Ингерман Ланская
дэбил, ты кж для себя проясни - возит путин мигрантов или нет... а то сперва в лужу п.рнул аж брызги летели, а теперь свою мокрую ж.пу лопухом пытаешься прикрыть, мол , не портил воздух...
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2 час.
Семен Демин
До нашей власти все доходит как до жирафа.
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1 час.
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