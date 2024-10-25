"Резиновые квартиры" можно закрыть уже сегодня: Губернатор Шапша дал рецепт

Андрей А вы предлагаете опять "железный занавес", только с той стороны? Или все-таки лучше принять закон о порядке пребывания трудовых мигрантов на территории РФ?

Ингерман Ланская дэбил, ты кж для себя проясни - возит путин мигрантов или нет... а то сперва в лужу п.рнул аж брызги летели, а теперь свою мокрую ж.пу лопухом пытаешься прикрыть, мол , не портил воздух...