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Мы соседи по планете

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Свежие комментарии

Кокаиновый календарь 1979 — памятник эпохе, когда «порошок» был почти легальным

Кокаиновый календарь 1979 — памятник эпохе, когда «порошок» был почти легальным

В это сложно поверить, но кокаин еще в 1970-х годах не считался абсолютным злом. Конечно в США оборот и употребление этого опасного наркотика были нелегальными, но не преследовались по всей строгости закона как сейчас.

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