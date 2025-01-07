НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

162 подписчика

«Мы должны следить, что соблюдается честность соревнований». Билли Донован заявил, что «Буллс» не думают о пике 1-го раунда

По словам главного тренера «Чикаго» Билли Донована, никто из руководства клуба не говорил с ним о пике первого раунда драфта-2025, который «Буллс» должны отдать «Сан-Антонио» в рамках обмена Демара Дерозана 2021 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх