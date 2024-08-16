«С понедельника будет бесплатно для любого пенсионера»: новая льгота действует с 12 августа Ольга ВайленкоС 12 августа 2024 года в России вступила в силу новая социальная льгота для пенсионеров, которая может значительно облегчить их повседневную жизнь.