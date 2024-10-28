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Картина дня. Финансы

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Bloomberg: Украину ждут сложности с помощью от США при любом исходе выборов

Bloomberg: Украину ждут сложности с помощью от США при любом исходе выборов

Вашингтону будет сложно согласовать дальнейшую поддержку Киева даже в случае победы кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис на выборах, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники агентства Bloomberg.

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