Представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня осудила сговор властей ДПП с США

Пекин, 29 мая /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в среду осудила сговор властей Демократической прогрессивной партии /ДПП/ Тайваня с внешними силами, включая США, комментируя заявления официального представителя Госдепартамента США по поводу речи нового главы тайваньской администрации по случаю его вступления в должность.