В ДНР заявили о сброшенном ВСУ на Горловку взрывоопасном предмете

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью сбросили на Горловку с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) взрывоопасный предмет, об этом в сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).