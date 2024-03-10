В ДНР заявили о сброшенном ВСУ на Горловку взрывоопасном предмете

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью сбросили на Горловку с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) взрывоопасный предмет, об этом в сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
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