Marvel отложила выход новых фильмов о Мстителях, чтобы «реализовать их грандиозный потенциал»

Освободившееся после переноса «Судного дня» место займёт сиквел «Дьявол носит Prada». [--> Фильмы «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны» позже, чем планировалось: релизы перенесли на 18 декабря 2026 года и 17 декабря 2027 года соответственно.