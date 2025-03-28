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Теннисистка Касаткина сменила спортивное гражданство. Теперь она будет представлять Австралию

Теннисистка Касаткина сменила спортивное гражданство. Теперь она будет представлять Австралию

Теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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