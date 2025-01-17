Скандальный главврач из ХМАО понижен в должности

Руководитель городской больницы Мегиона (ХМАО) Иван Чечиков лишился статуса главного врача. После многочисленных скандалов и жалоб как жителей, так и персонала, он покинул статусный пост, но продолжил работу в медицинском учреждении в качестве заместителя.