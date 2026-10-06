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Татар-информ

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Минэкологии РТ и ВНИРО проведут экспедицию на Куйбышевском водохранилище

Минэкологии РТ и ВНИРО проведут экспедицию на Куйбышевском водохранилище

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ Министерство экологии и природных ресурсов РТ совместно с Татарским филиалом Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) организует комплексную научную экспедицию на Волжском плесе Куйбышевского водохранилища.

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