Минэкологии РТ и ВНИРО проведут экспедицию на Куйбышевском водохранилище

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ Министерство экологии и природных ресурсов РТ совместно с Татарским филиалом Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) организует комплексную научную экспедицию на Волжском плесе Куйбышевского водохранилища.
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