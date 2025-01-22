В Карелии полицейские помогли при возгорании, случившемся в жилом доме

20 января экипаж ДПС Госавтоинспекции Отделения МВД России по Лахденпохскому району, находясь на маршруте патрулирования в районном центре, заметил, как из-под крыши жилого двухквартирного дома валил густой дым.
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