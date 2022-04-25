Представители России и Беларуси не примут участия в конгрессе ISU

Члены Международного союза конькобежцев (ISU) из России и Беларуси не примут участия в конгрессе организации, который пройдет 6-10 июня в Пхукете.

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