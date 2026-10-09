МАГАТЭ зафиксировало разрушения при осмотре Запорожской АЭС

МАГАТЭ осмотрело Запорожскую АЭС после атаки ВСУ 5 октября. Зафиксированы физические повреждения зданий и проблемы с поставками дизельного топлива.
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