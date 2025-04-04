В Курской области уничтожены элитные штурмовые отряды ВСУ

КУРСК, 4 апреля, ФедералПресс. Российские военные продолжают успешные операции по уничтожению элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области, включая Суджанский район.
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