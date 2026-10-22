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Мы из Советского Союза

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Автомобили-универсалы, которые почти не ездили по улицам городов СССР

Автомобили-универсалы, которые почти не ездили по улицам городов СССР

Советский автопром не спешил обогащать модельный ряд своей продукции автомобилями в кузове универсал, хотя по вместительности и практичности с ними мало что может сравниться.

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