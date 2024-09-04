Сообщается об освобождении Пречистовки и занятии южной части Водяного на Угледарском направлении

С Угледарского направления специальной военной операции приходят позитивные новости. В частности, сообщается о том, что Вооружённые силы России освободили село Пречистовка – западный форпост Угледара, который позволял ВСУ осуществлять снабжение гарнизона в самом городе, а также использовался как противодействие для возможного его окружения.