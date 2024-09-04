НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Сообщается об освобождении Пречистовки и занятии южной части Водяного на Угледарском направлении

Сообщается об освобождении Пречистовки и занятии южной части Водяного на Угледарском направлении

С Угледарского направления специальной военной операции приходят позитивные новости. В частности, сообщается о том, что Вооружённые силы России освободили село Пречистовка – западный форпост Угледара, который позволял ВСУ осуществлять снабжение гарнизона в самом городе, а также использовался как противодействие для возможного его окружения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх