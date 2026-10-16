Crude oil prices were on course to book a weekly gain earlier today, amid continuing Iranian strikes on tankers in the Strait of Hormuz and a substantial inventory draw in the United States, at 8.
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