Ripple (XRP) консолидируется после пробоя многомесячной нисходящей трендовой линии. За последние сутки цена выросла примерно на 2%, однако торговый объем сократился на 34%.
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