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"Они восхваляют политику Сталина": швейцарское издание возмутилось мировоззрением КПРФ

"Они восхваляют политику Сталина": швейцарское издание возмутилось мировоззрением КПРФ

автор - Спорим, врут? Геннадий Андреевич Зюганов — вышел из доверия! У капиталистической западной прессы.

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vasul asd
Нм какай-то Гейропе Сталина обсуждать
andmitry
И ДА!!! потому что в отличие от швейцарии, которая во во время ВОВ лизала греха всем, кто подставлял, возглавляемая Сталиным страна уничтожила немецкий фашизм. А потом создала ядерный щит. И ни одна сволочь не смела и не смеет к нам сунуться.
Георгий Михалев
Не надо выдавать желаемое за действительное. Запад будет поддерживать коммуняк, как таран по развалу России.
Ирина
Да ,у вас ,бесноватых врагов коммунистов -невозможное возможно . У вас это не вы ,а коммунисты устроили антикоммунистическую Перестройку ,вы 30 лет после захвата вами СССР вместе с врагами коммунистов на Западе беснуетесь против коммунистов ,но верещите ,что Запад жаждет вашего свержения ,чтобы вернуть Россию коммунистам и их сторонникам
Лада Мира
Нас рать
Лада Мира
от того Еуропу и коробит
Александр Удальцов
Александр Попов
Швейцарам то Сталин чем насолил?

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