ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитика"Они восхваляют политику Сталина": швейцарское издание возмутилось мировоззрением КПРФ автор - Спорим, врут? Геннадий Андреевич Зюганов — вышел из доверия! У капиталистической западной прессы.Вернуться к статье82НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVAvasul asdНм какай-то Гейропе Сталина обсуждатьandmitryИ ДА!!! потому что в отличие от швейцарии, которая во во время ВОВ лизала греха всем, кто подставлял, возглавляемая Сталиным страна уничтожила немецкий фашизм. А потом создала ядерный щит. И ни одна сволочь не смела и не смеет к нам сунуться.ГМГеоргий МихалевНе надо выдавать желаемое за действительное. Запад будет поддерживать коммуняк, как таран по развалу России.ИИринаДа ,у вас ,бесноватых врагов коммунистов -невозможное возможно . У вас это не вы ,а коммунисты устроили антикоммунистическую Перестройку ,вы 30 лет после захвата вами СССР вместе с врагами коммунистов на Западе беснуетесь против коммунистов ,но верещите ,что Запад жаждет вашего свержения ,чтобы вернуть Россию коммунистам и их сторонникамЛада МираНас ратьЛада Мираот того Еуропу и коробитАлександр УдальцовАлександр ПоповШвейцарам то Сталин чем насолил?Комментировать
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