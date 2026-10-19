10 октября президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Украине нужен новый президент, поскольку Владимир Зеленский не в состоянии заключить сделку с Россией и остановить военный конфликт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ненаучная фантаст...
- Уничтожение двух ...
- Латвия не будет м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым