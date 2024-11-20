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  • АЛЕКСАНДР Крымский
    The New York Time...
  • людмила макарова
    Ну ждите, ждите😀 а прилетит ответка совсем в другое  местоПосольство Испани...
  • Boris Max
    А где иранская мощь? Там где три евряя длбят ианскую мощь!«Тегеран считает ...
«Тегеран считает Россию хрупкой и слабой»: иранский эксперт «объяснил» суть

«Тегеран считает Россию хрупкой и слабой»: иранский эксперт «объяснил» суть якобы возникших разногласий между РФ и Исламской Республикой МИД РФ поддержало претензии ОАЭ на три острова в Ормузском проливе, который Иран считает своими.

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Комментарии
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Владимир Петров
Ирану скоро наваляет Трамп с евреями. Системы ПВО следует поставить персам, но потакать их капризам не след... Тем более, что новый их президент - проамериканец...
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17 час.
АА
Афонин Андрей
Может мы и хрупкие, и слабые! Но Россия  крепка сплочённым народом, и нет такой страны, которая бы победила Россию!  А Иран - сдулся перед Израилем, даже стал на колени, и просит о мире и снятии санкций.  Израиль, зная менталитет Ирана, ведёт себя хозяином земли иранской. Так где вы, сильные и смелые потомки персов? Нет вас...
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16 час.
Boris Max
А где иранская мощь? Там где три евряя длбят ианскую мощь!
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15 час.

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