Ушаков и Дмитриев сопровождали Путина и Уиткоффа во время переговоров в Петербурге

Помощник президента России Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев находились рядом с Владимиром Путиным во время его встречи с специальным посланником США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.