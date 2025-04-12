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Ушаков и Дмитриев сопровождали Путина и Уиткоффа во время переговоров в Петербурге

Ушаков и Дмитриев сопровождали Путина и Уиткоффа во время переговоров в Петербурге

Помощник президента России Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев находились рядом с Владимиром Путиным во время его встречи с специальным посланником США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

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