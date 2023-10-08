Нострадамус предсказал новую " великую войну" в 2023 году

Пророк Мишель де Ностредам предсказал, что в 2023 году произойдет "великая война". Это новое утверждение появилось после того, как Нострадамус правильно предсказал ряд событий, произошедших за последние 100 лет.
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