«Проиграл все войны»: Хазин раскрыл единственный шанс Китая выстоять в военном конфликте против США

Российский политолог и экономист Михаил Хазин в своем YouTube-канале раскрыл единственный шанс Китая выстоять в военном конфликте против США.
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