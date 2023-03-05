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«Проиграл все войны»: Хазин раскрыл единственный шанс Китая выстоять в военном конфликте против США

«Проиграл все войны»: Хазин раскрыл единственный шанс Китая выстоять в военном конфликте против США

Российский политолог и экономист Михаил Хазин в своем YouTube-канале раскрыл единственный шанс Китая выстоять в военном конфликте против США.

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