Зеленский потребовал от журналистов скрывать факты коррупции в украинской власти

Главный редактор украинского издания «Зеркало недели» Юлия Мостовая на проходившей в Киеве конференции National Media Talk 2023 заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не под запись потребовал от журналистов не поднимать тему коррупции, пока продолжаются боевые действия.
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