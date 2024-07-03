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Новости Липецка

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Транспортное предприятие Липецка самовольно раздавало недвижимость мэрии

Транспортное предприятие Липецка самовольно раздавало недвижимость мэрии

Прокуратура Левобережного района Липецка в ходе проверки установила, что МУП «Липецкий пассажирский транспорт» сдало в аренду индивидуальному предпринимателю три принадлежащих городской администрации помещения для установки автоматов по продаже горячих напитков.

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