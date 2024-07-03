Транспортное предприятие Липецка самовольно раздавало недвижимость мэрии

Прокуратура Левобережного района Липецка в ходе проверки установила, что МУП «Липецкий пассажирский транспорт» сдало в аренду индивидуальному предпринимателю три принадлежащих городской администрации помещения для установки автоматов по продаже горячих напитков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)