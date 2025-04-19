Овечкин обошёл рекорд Гретцки и вошёл в историю НХЛ с 897 голами

Два выдающихся гола Александра Овечкина вошли в топ-10 завершившегося сезона НХЛ. Нападающий "Вашингтона" сравнялся с рекордом Гретцки, забив 44 шайбы и увеличив общее число голов в регулярных чемпионатах до 897.
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