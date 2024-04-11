Бывший министр просвещения РФ Васильева заявила, что 45 минут для урока в школе недостаточно

Учителя вынуждены давать большую часть работы на дом Проверка домашней работы, объяснение нового материала и его отработка не укладываются в 45 минут урока, в итоге большая часть работы остается ученикам на дом, что и создает перегрузку.
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