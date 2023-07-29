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Дисквалификацию фехтовальщицы из Украины Ольги Харлан отменили

Дисквалификацию фехтовальщицы из Украины Ольги Харлан отменили

Украинка сможет пройти квалификацию на Олимпиаду.фото: fie.org--> Международная федерация фехтования (FIE) приостановила дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан, которую ранее наказали за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира.

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Комментарии
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Александр Моя
Ну и на кой нам нужно участие в такой скоморошьей олимпиаде. Да пусть уже загодя олимп медали повешают украинцам и хороводы водят.
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11 час.
АМ
Александр Моя
А вообще то, это хороший урок тем кто рвётся на олимпиаду в нейтральном статусе. Потом будут сопли жевать и ныть, как их там унизили. Подотрутся и вышвырнут.
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11 час.
ВН
Виктор Не
Да отдали бы все медали хохлам на Олимпиаде и вопрос закрыт. Ещë можно дать им возможность без отбора выступать на ВСЕХ соревнованиях и чтобы во ВСЕХ видах спорта было по две золотые медали. Одна хохлам, а другая тем кто будет соревноваться.
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10 час.

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