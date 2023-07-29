Украинка сможет пройти квалификацию на Олимпиаду.фото: fie.org--> Международная федерация фехтования (FIE) приостановила дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан, которую ранее наказали за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира.
Дисквалификацию фехтовальщицы из Украины Ольги Харлан отменили
Комментарии
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Александр Моя
Ну и на кой нам нужно участие в такой скоморошьей олимпиаде. Да пусть уже загодя олимп медали повешают украинцам и хороводы водят.
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11 час.
АМ
Александр Моя
А вообще то, это хороший урок тем кто рвётся на олимпиаду в нейтральном статусе. Потом будут сопли жевать и ныть, как их там унизили. Подотрутся и вышвырнут.
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11 час.
ВН
Виктор Не
Да отдали бы все медали хохлам на Олимпиаде и вопрос закрыт. Ещë можно дать им возможность без отбора выступать на ВСЕХ соревнованиях и чтобы во ВСЕХ видах спорта было по две золотые медали. Одна хохлам, а другая тем кто будет соревноваться.
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10 час.
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