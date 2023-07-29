Дисквалификацию фехтовальщицы из Украины Ольги Харлан отменили

Александр Моя Ну и на кой нам нужно участие в такой скоморошьей олимпиаде. Да пусть уже загодя олимп медали повешают украинцам и хороводы водят.

АМ Александр Моя А вообще то, это хороший урок тем кто рвётся на олимпиаду в нейтральном статусе. Потом будут сопли жевать и ныть, как их там унизили. Подотрутся и вышвырнут.