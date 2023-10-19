Вы чё там, совсем что ли? Быстро забирайте нас отсюда! Надо лишать российского гражданства

Silver Kont

Гоша, ты или дебил беспросветный, или сволочь ещё та! Обосравшиеся вонючие жиды, сдриснувшие ранее из России и поливавшие её грязью, "заховавшие" российский паспорт на "усякий случай", вспомнили, что они - россияне, когда пиZдюли полетели и надо было "встать на защиту новой родины"... Жидовское отродье, "вечные жиды" - кому они нахуй нужны? Приедут в Россию и будут опять скулить, как хорошо им было в жидостане, пока 07.10.23г. жидов не начали пиZдить, и всё стало плохо, их даже стали на службу призывать, ой вей!