Из цикла – умом наглых россиян не понять. В прошлом году из всем известных событий конца февраля 22 года , ряд медийных персон, долгие годы кормившихся за счет российских налогоплатильщиков, резко высказали свое возмущение и осуждение руководства нашей страны в желании не оставлять проблему с враждебно настроенным соседом потомкам, а решить ее последним оставшимся способом – силовым путем, раз ничего другого они не понимают.
Вы чё там, совсем что ли? Быстро забирайте нас отсюда! Надо лишать российского гражданства
Комментарии
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Silver Kont
Гоша, ты или дебил беспросветный, или сволочь ещё та! Обосравшиеся вонючие жиды, сдриснувшие ранее из России и поливавшие её грязью, "заховавшие" российский паспорт на "усякий случай", вспомнили, что они - россияне, когда пиZдюли полетели и надо было "встать на защиту новой родины"... Жидовское отродье, "вечные жиды" - кому они нахуй нужны? Приедут в Россию и будут опять скулить, как хорошо им было в жидостане, пока 07.10.23г. жидов не начали пиZдить, и всё стало плохо, их даже стали на службу призывать, ой вей!
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2 час.
Silver Kont
Гоша, ты дебил непросветный или сволочь жидовская! Обосравшиеся вонючие жиды - это россияне? И их срочно надо вывозить в Россию? Да пусть там служат в армии, коли туда сдриснули из России, где "им было плохо"... Пусть по полной огребают, а то мечутся как глисты в поносе, в поисках дерьма погуще...
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2 час.
Александр Денисов
Не, не так: Из цикла – умом евреев не понять.
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2 час.
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