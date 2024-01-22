Кудрявцева сделала новое заявление о разрыве с пьющим Макаровым

В отношениях супругов ещё не всё потеряно. Лера Кудрявцева Anatoly Lomokhov/Global Look PressЛера Кудрявцева вскоре после возвращения домой из Дубая объявила о том, что приняла решение уйти от Игоря Макарова.
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