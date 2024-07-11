В ГД думают над запретом разводиться с неверной женой из-за нагулянного ребенка

При такой правовой незащищенности у мужчин будет еще меньше желания вступать в официальные браки Законодательный запрет разводиться с беременной женой без ее согласия несправедлив по отношению к мужчине, если речь идет не об их общем ребенке, заявил "Парламентской газете" депутат Госдумы Евгений Марченко.