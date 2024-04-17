HMD и Heineken выпустили раскладушку Boring Phone с прозрачным корпусом и кнопками Комп...

HMD и Heineken выпустили раскладушку Boring Phone с прозрачным корпусом и кнопкамиКомпания HMD совместно с Heineken и креативной фирмой Bodega выпустила Boring Phone — кнопочный телефон с базовыми возможностями и прозрачным корпусом в формфакторе раскладушки.