Синоптики предсказали ливни, грозы, крупный град и выход рек из берегов

Сегодня ночью Свердловскую область накроют интенсивные осадки. Как сообщает Уральский гидрометцентр, ночью 26 апреля в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильный и очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, град, местами крупный град.
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