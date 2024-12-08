Шеф Пентагона Остин: Если Трамп не станет противостоять РФ, наступит хаос

Министр Обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин обратился к избранному главе государства Дональду Трампу с призывом изо всех сил давить на Российскую Федерацию после начала правления ради того, чтобы международные отношения не стали хаотичными.
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