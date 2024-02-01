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AC: конфискация активов РФ приведет к жесткому зеркальному ответу

AC: конфискация активов РФ приведет к жесткому зеркальному ответу

Россия может конфисковать активы Запада в ответ на присвоение ее валютных резервов. С таким утверждением выступил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для American Conservative.

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