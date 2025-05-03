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Почему счастье не измерить: исследование выявило сложность факторов, влияющих на удовлетворенность жизнью

Почему счастье не измерить: исследование выявило сложность факторов, влияющих на удовлетворенность жизнью

Новое исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета (University of California), Вашингтонского университета (University of Washington), Университета Торонто (University of Toronto) и Университета Талсы (University of Tulsa), показало, что счастье не зависит исключительно от внешних обстоятельств или внутренних качеств человека.

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