Почему счастье не измерить: исследование выявило сложность факторов, влияющих на удовлетворенность жизнью

Новое исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета (University of California), Вашингтонского университета (University of Washington), Университета Торонто (University of Toronto) и Университета Талсы (University of Tulsa), показало, что счастье не зависит исключительно от внешних обстоятельств или внутренних качеств человека.