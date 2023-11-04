Патриарх Кирилл объявил об обнаружении оригинала иконы Казанской Божией Матери

Патриарх Кирилл в Успенском соборе Кремля объявил об обнаружении оригинала чудотворной Казанской иконы Богородицы XVI века, которая более ста лет считалась утраченной и считается одной из самых чтимых икон Русской православной церкви.
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