Генконсульство России в Бонне прекращает работу до 2026 года

Генеральное консульство Российской Федерации в Бонне объявило о полном прекращении приема заявителей по всем консульским вопросам в связи с решением немецких властей о закрытии представительства до 18 сентября 2026 года.
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