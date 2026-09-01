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Регионы России

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Генконсульство России в Бонне прекращает работу до 2026 года

Генконсульство России в Бонне прекращает работу до 2026 года

Генеральное консульство Российской Федерации в Бонне объявило о полном прекращении приема заявителей по всем консульским вопросам в связи с решением немецких властей о закрытии представительства до 18 сентября 2026 года.

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