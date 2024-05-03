HealthDay: непастеризованное молоко опасно из-за вируса птичьего гриппа

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств США рекомендовало отказаться от употребления непастеризованного молока и сыра из него в связи с риском заражения птичьим гриппом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии