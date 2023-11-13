Инвестиции в искусство обсудят на сессии «Деловая культура» форума в Петербурге

В рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума — форума объединенных культур — состоится тематическая сессия «Деловая культура», на которой обсудят темы инвестиций в искусство и правильного взаимодействия бизнеса и культуры, передает ТАСС.
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